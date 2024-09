Specialista dei nuovi repertori vocali

Dall’11 al 13 settembre torna l’appuntamento con la terza edizione del “Workshop sulla vocalità contemporanea”, a cura della Maestra Alessandra Bellino, con la partecipazione del soprano contemporaneo Monica Benvenuti, specialista dei nuovi repertori vocali.

Quest’anno, il laboratorio non solo coinvolge gli studenti delle scuole di canto, ma apre anche alla partecipazione attiva degli studenti compositori, rafforzando il progetto come momento di ricerca fondamentale per l’approfondimento dei repertori vocali da camera del Novecento, d’avanguardia e contemporanei.

Una esperienza formativa che offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con una docente di fama internazionale, esplorando le tecniche interpretative ed esecutive delle opere in studio. Il laboratorio prevede anche momenti seminariali dedicati all’approfondimento storico-analitico, culminando con il coinvolgimento degli studenti nel concerto finale.

La III edizione del workshop ha preso avvio a giugno con lo studio e l’allestimento di opere vocali soliste e d’ensemble di importanti compositori come Luciano Berio, Arnold Schönberg, John Cage, Henri Pousseur, György Kurtag e Luigi Nono, di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita.

Il programma di settembre prevede nelle giornate dell’11 e del 12 settembre (ore 10.00), un seminario presso l’Aula Magna «Mario Cesa», in cui i Maestri Alessandra Bellino, Monica Benvenuti, Gianvincenzo Cresta e Marta Marullo guideranno un’approfondita analisi storica e musicale delle composizioni oggetto di studio.

Il workshop si concluderà il 13 settembre con un concerto finale alle ore 18.00 presso l’Auditorium Vitale, durante il quale gli studenti si esibiranno insieme al Modern Ensemble, diretto dal Maestro Massimo Testa.