Il 17 settembre del 1854 Ischia ha inaugurato il suo porto grazie all’intuizione di Re Ferdinando II di Borbone. Quello che era l’antico “Lago de Bagni” fu trasformato in un porto per favorire un approdo più comodo al fine di raggiungere l’isola e soprattutto il Castello Aragonese.

I lavori iniziarono nel luglio del 1853 e presero parte alla realizzazione delle opere molti uomini provenienti dalle carceri borboniche del Castello Aragonese. L’inaugurazione del porto rappresenta un momento cruciale per la storia e per lo sviluppo economico dell’isola.

In occasione di quello che sarà il 170esimo anniversario, il Comune di Ischia, come ampiamente annunciato negli scorsi mesi, ha organizzato la tradizionale Festa del Porto. L’evento in programma inizialmente il 17 settembre è stato rinviato al 23 settembre in virtù delle previsioni meteo che hanno evidenziato criticità in merito al fenomeno dell’acqua alta. Una problematica che finirebbe per creare disagi soprattutto alle attività e ai visitatori intenzionati ad assistere alla festa dalla Riva Destra.

Come da trazione, quindi, lunedì 23 settembre il porto di Ischia sarà svuotato da tutte le imbarcazioni a partire dalle ore 18:00 (con variazioni anche sui collegamenti da e per la terraferma) per dare il via alla simulazione dell’antico lago con arrivo in porto del Principe Carlo di Borbone a bordo di un’imbarcazione storica appartenente alla Marina Militare Italiana; alle 20:00 è in programma la partenza del corteo storico per le vie del centro cittadino con la partecipazione della Banda Musicale “Città d’Ischia”.

L’appuntamento più atteso è quello delle ore 21:30, quando il porto di Ischia - libero dalle imbarcazioni – diventerà il palcoscenico dello spettacolo sull’acqua “Il poema del quarto elemento” a cura degli esperti della nota azienda “Festi Group”, per terminare poi la serata con lo spettacolo dei fuochi piromusicali.

Lo scenario incantevole del porto vuoto, bar e ristoranti del porto vestiti a festa tra aperitivi e deliziosi banchetti renderanno sicuramente indimenticabile la serata del 23 settembre che sarà comunque accompagnata, anche nei giorni precedenti, da altri eventi legati alla celebrazione del 170esimo anniversario della Festa del Porto. Il programma completo e dettagliato sarà reso noto nei prossimi giorni. Resta in ogni caso confermata la celebrazione della S.Messa il 17 settembre presso la Chiesa S.Maria di Portosalvo con la deposizione della corona di alloro.