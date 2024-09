Benvenuti Thierry Henry, Lorenzo Castaldo e Giuseppe Lavrendi!

“Continua il nostro percorso di valorizzazione dei calcettisti che giocano in Italia"

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2024-2025 il diritto alle prestazioni sportive di Thierry Henry, Lorenzo Castaldo e Giuseppe Lavrendi.

Thierry Henry, brasiliano, classe 2005, destro, ultimo e ala difensiva. E’ cresciuto nel Club Portuguesa per poi passare nella scorsa stagione alla Dalia Management, dove è stato tra i protagonisti del campionato, mettendo in mostra le proprie qualità.

Lorenzo Castaldo, classe 2005, mancino, può giocare sia da laterale che da ultimo. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli Calcio, si è poi trasferito alla Spal Calcio dove nella stagione 2022/2023 ha vinto lo scudetto Berretti. Poi il passaggio al fusa grazie alla Dalia Management nella stagione 2023/2024.

Giuseppe Lavrendi, classe 2004, nato a Motta San Giovanni, laterale offensivo destro, molto forte nell’uno contro uno, prelevato dalla Roma Calcio a 5, dove giocava in serie A2 Élite e con cui ha vinto una coppa Italia Under 19, uno scudetto Under 19, una supercoppa under 19. Con la Nazionale Italiana di fusa ha vinto l’Europeo Under 19.

“Sono molto felice che le nostre promesse possano approdare alla Sandro Abate – Dichiara Roberto Dalia, patron della Dalia Management – Sono sicuro che si metteranno in luce e arriverà per loro la consacrazione nella massima serie di futsal. Forza Sandro Abate!”

“Continua il nostro percorso di valorizzazione dei calcettisti che giocano in Italia, – dichiara Luigi Pavarese, Club Manager Sandro Abate – abbiamo compiuto una rivoluzione rispetto al passato, spazio agli atleti della nostra provincia, nati o cresciuti in Irpinia e spazio ai giovani. Il futsal è spettacolo, valori e scoperta e noi vogliamo che la Sandro Abate sia il palcoscenico per chi ha talento. Ringraziamo per la collaborazione Roberto Dalia.”

Lunedi 9 settembre 2024 alle ore 17:30 presso il Palazzetto Giacomo Del Mauro di Avellino i nuovi tesserati, il capitano, i dirigenti, il Mister Piero Basile e il manager Roberto Dalia saranno a disposizione dei giornalisti per dichiarazioni e interviste.