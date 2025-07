Tre mercoledì sera per accendere l'estate: la musica si affaccia dai balconi illuminati

Torna a risuonare il Centro storico di Avellino con un progetto intimo e coraggioso, da ascoltare, condivide ma anche da saltare: Serenate al Contrario, uno spin-off di Cuore di Avellino, che per tre mercoledì d’estate – 16, 23 e 30 luglio – rovescia la liturgia della festa e riscrive il rapporto tra chi crea e chi attraversa.

Nessun palco. Nessuna distanza. Solo balconi illuminati dai visual di Vj Klein, musicisti affacciati e persone raccolte sotto, a condividere un ascolto diverso, urbano, caldo.

Una serenata al contrario, appunto: gli artisti sono sopra, le emozioni si raccolgono giù, tra i sampietrini.

Il format, già vissuto negli anni passati con un impatto fortissimo, torna in forma diversa, ma non meno significativa: tre tappe serali, dense di suggestione e significato, con interventi musicali dal vivo, incursioni visive, proiezioni sulle facciate, dj set e una narrazione che valorizza angoli e scorci del Centro storico.

Una visione che è insieme promozione territoriale, manovra culturale e gesto d’amore verso la città.

“Serenate al Contrario”, il mercoledì avellinese, è una dichiarazione sottovoce, ma potente, che mette al centro la relazione viva tra spazio urbano e linguaggio artistico.

È una forma dolce di marketing emozionale territoriale, che usa la musica, i racconti e le luci per creare comunità, presenza e memoria.

Il progetto è prodotto dalle attività Caffè Duomo, Patri Salumeria, Lievitum, Bulbo, Uanm Spritzeria, Dejavù, Aladin Kebab, Osteria La Fraschetta, Opificio Femia, con il patrocinio del Comune di Avellino e la collaborazione di artisti, performer, tecnici e cittadini, oltre che di alcune delle organizzazioni più vive del territorio: Nada Mas, Casa Midori, Inside e New Dep Music.

La parte tecnica è affidata alle sapienti mani di Mambo Eventi, i contenuti sono di Mattia Zollo x Renna Creative, mentre Caos APS di Arci Avellino sosterrà il racconto generale.

I dettagli di ogni tappa saranno comunicati all’inizio della prossima settimana, come in un piccolo rito urbano da seguire e custodire, si parla già di un ospite a sorpresa per il primo mercoledì, il 16 luglio.