La Commissione ha proseguito le discussioni affinché il perseguimento del crimine di aggressione permetta di procedere nei confronti dei vertici politici e militari della Russia

La Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, Věra Jourová, si recherà domani a Vilnius per partecipare a una conferenza organizzata dalla presidenza lituana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa dal titolo “Verso l’accertamento delle responsabilità per i crimini internazionali commessi in Ucraina”.

La conferenza offre ai partecipanti la possibilità di discutere del perseguimento dei crimini internazionali e dell’esecuzione delle decisioni, nonché di questioni quali la raccolta e la condivisione di prove, i processi in contumacia e le garanzie di un processo equo. Particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti giuridici relativi all’istituzione e al funzionamento di un tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina. A tal proposito, la Commissione ha proseguito le discussioni con gli Stati membri e i partner internazionali affinché il perseguimento del crimine di aggressione permetta di procedere nei confronti dei vertici politici e militari della Russia.

Oltre a tenere l’intervento di apertura, che sarà trasmesso pubblicamente, la Vicepresidente Jourová interverrà brevemente nelle due sessioni della conferenza: la prima sarà intitolata “Trovare l’equilibrio nel perseguimento dei crimini internazionali e nell’esecuzione delle decisioni: raccolta e condivisione di prove e processi in contumacia” e la seconda “Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’Ucraina e ruolo del Consiglio d’Europa”.