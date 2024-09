Si riparte il 7 e 8 settembre con la Fiera del Vintage

Riprendono gli eventi al Polo Fieristico di Caserta Sud con una serie di appuntamenti settembrini che offriranno una straordinaria opportunità per godere ancora di questa lunga estate: si riparte il 7 e 8 con Fiera del Vintage e a seguire, nei successivi weekend, Truck in Sud, Bufala Village, Baccalà Village e Caserta Beer Fest.

Dopo quasi 5 mesi, dunque, torna la Fiera del Vintage con il suo bouquet di ricordi e occasioni. Dal Salone dell’Antiquariato, all’artigianato, passando per il modernariato, collezionismo, vinili, stampe e giocattoli d’epoca, abbigliamento vintage e tanto, tanto altro, per un totale di circa 300 espositori, deejay set permanente ed ampia area food and beverage per sostare a pranzo.

“Rieccoci, carichi e con grande entusiasmo – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – Chi mi conosce sa bene del mio attaccamento al lavoro e pertanto non posso che essere felicissimo di tornare in fiera, rivedere collaboratori, amici e partner.

La stagione che si è appena conclusa ci ha dato enormi soddisfazioni, in particolar modo la Fiera del Vintage che ha confermato tutto quanto di buono ci era stato prospettato fino a toccare numeri inaspettati. Adesso sta a noi ed ai nostri espositori continuare a proporre novità sempre più affascinanti affinché i visitatori tornino con ancora più piacere. Questa fiera somiglia ad una caccia al tesoro dove i pirati più esperti sanno bene cosa individuare ed andare all’arrembaggio. Penso che il successo della fiera del vintage risiede nella ricerca della semplicità. Il lavoro e la vita in generale ci pongono sempre al cospetto di situazioni complesse e farraginose e penso che la visita alla Fiera del Vintage possa ricordare i tempi di quando tutto era più semplice, meno articolato e sicuramente più genuino. Realizzare tutto questo con la consapevolezza di mettere in atto anche una politica bio che mette un freno al consumismo più sfrenato attraverso il riuso, dando una seconda vita ad oggetti ed indumenti, ci rende ancora più felici. È vero, è una goccia nell’oceano ma è un messaggio che sentiamo di promuovere e divulgare.”

Allacciate le cinture, la gita a spasso nel tempo riparte!