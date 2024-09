Hub Music Project in collaborazione con Dissonanze propone una platea di salernitani e non solo

Musica di qualità, nella splendida cornice dell’Area Archeologica di Fratte, grazie a Hub Music Project, l’innovativo hub musicale nato da una idea di Alfredo Siniscalco con la collaborazione di Franco Cappuccio, Gianluigi Palamone, Toto Valitutti e Giuseppe Riccio per proporre a una platea di salernitani e non solo, eventi caratterizzati dalla contaminazione e della contemporaneità, con artisti italiani e internazionali. Dopo lo show di Theo Croker, icona del Nu Jazz, di Bassolino, tra i maggiori esponenti del neapolitan sound e dei mitici La Crus, il 4 settembre alle 21 la guest star sarà Erlend Øye, cantautore e produttore discografico norvegese, noto soprattutto per essere – insieme a Eirik Glambek Bøe – parte dei Kings of Convenience.

Erlend Øye, artista eclettico, nei suoi lavori ha attraversato generi musicali distanti fra loro. È noto soprattutto per essere – insieme a Eirik Glambek Bøe – parte dei Kings of Convenience, duo indie folk attivo dalla fine degli anni novanta e annoverato fra i principali esponenti del new acoustic movement; è inoltre il frontman della band The Whitest Boy Alive, formazione berlinese di musica elettronica/indie pop, e della band siracusana La Comitiva, nonché co-fondatore dell’etichetta discografica indipendente Bubbles Records. In parallelo all’attività con i tre gruppi – oltre ad aver contribuito ad alcuni progetti dei Röyksopp, duo norvegese di musica elettronica – Øye ha intrapreso una carriera solista dal 2003.

Erlend Øye & La Comitiva è un progetto artistico che nasce dall’incontro tra il cantautore norvegese e tre ragazzi siciliani, Marco Castello, Stefano Ortisi e Luigi Orofino. Nel 2012 Erlend Øye si trasferisce a Siracusa, dove compra casa, dopo essersi innamorato della Sicilia proprio in occasione di un concerto con i Kings Of Convenience. Inizia ad appassionarsi alla musica italiana e soprattutto al linguaggio dei testi: dopo aver pubblicato nel 2013 una canzone interamente in italiano, La prima estate, incontra, nel 2015 – sempre a Siracusa – un trio di musicisti siciliani: La Comitiva, con i quali parte nel 2018 per un tour internazionale che tocca anche il Sudamerica. Nel 2024 esce il primo album realizzato come Erlend Øye & La Comtiva, dal titolo omonimo di La Comitiva.

Come collettivo, il gruppo mescola suoni locali e mediterranei con influenze sudamericane, oltre alla firma pop acustica dei Kings Of Convenience in un insieme dal suono estivo e coinvolgente.

La data di Salerno del 4 settembre si inserisce nel tour internazionale che il gruppo ha intrapreso immediatamente dopo l’uscita del disco a marzo 2024, e che ha visto di scena gli artisti nelle principali città italiane ed europee.

