Rinnovato il consueto annuale appuntamento con il festival che si candida ad essere “gli Stati Generali” dell’ambientalismo irpino

Nella mattinata di oggi, mercoledì 3 settembre, presso il parco di Piazza Kennedy, Legambiente Avellino ha presentato la quarta edizione di FestAmbiente. Tanti gli appuntamenti da non perdere: dal dibattito tra il presidente nazionale di Legambiente Ciafani e la sindaca Nargi, alla riapertura del museo M.I.R.A. di Mercogliano.

Presente alla conferenza il presidente di Legambiente Avellino-Alveare Antonio di Gisi che introduce l’evento ponendo gli obiettivi «L’obiettivo di questa quarta edizione è lo stesso della prima: riuscire a parlare e sensibilizzare la popolazione irpina circa l’ambientalismo scientifico»

«Anno dopo anno ci avviciniamo sempre di più al traguardo che ci ponevamo il primo anno: che questa iniziativa diventasse gli Stati Geneali dell’ambientalismo irpino – continua Di Gisi – Il festival cresce costantemente, così come crescono la discussione e la consapevolezza degli irpini»

Da qui, poi, un appello alla partecipazione dal presidente di Legambiente Avellino-Alveare che richiama lo slogan della manifestazione «La partecipazione della popolazione è da sempre uno degli obiettivi principali della nostra associazione, abbiamo deciso di dare questo sottotitolo (n.b. ‘Che tieni a fa’’) perché c’è bisogno di partecipazione. Bisogna trovare la forza per scendere in piazza, per stare insieme, solo così possiamo davvero raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti»

In merito al Piano del Verde, un’importante iniziativa di pianificazione presente solo ad Avellino e Matera nel Sud Italia, il presidente Di Gisi lancia un forte appello «Il piano esiste solo come proposta teorica, ma è cruciale che venga messo in pratica. Legambiente manterrà alta l’attenzione nei prossimi mesi per garantire che ciò avvenga. Abbiamo condiviso le nostre opinioni numerose volte, partecipando attivamente ai dibattiti pubblici e alle discussioni con i cittadini»

«Un piano, una volta redatto, deve essere portato a termine e applicato -continua poi Di Gisi- questo vale anche per altre iniziative previste nel documento ‘Traccia’, come il Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile (PUMUS) o il Regolamento delle Caldaie: una volta approvati, è fondamentale che vengano concretizzati»

Proprio riguardo al documento “Traccia” e all’imminente incontro tra la sindaca Nargi ed il presidente nazionale di Legambiente, Di Gisi afferma «Il focus dell’incontro sarà sulla ‘Giusta transizione per Avellino’, che è anche il titolo del documento ‘Traccia’. Durante il confronto, analizzeremo i dieci impegni sottoscritti in occasione delle elezioni amministrative. L’obiettivo sarà discutere di come tradurre in azioni concrete quanto stabilito nel documento ‘Traccia’. Sin dall’inizio, abbiamo sottolineato che non era sufficiente firmare il documento, ma che era essenziale procedere alla sua attuazione. Questa sera, metteremo al centro del dialogo pubblico con l’amministrazione le proposte già accettate in campagna elettorale, ma che ora desideriamo vedere realizzate.»

L’ultimo argomento affrontato dal presidente Di Gisi in occasione della conferenza stampa di stamattina riguarda il Parco del Fenestrelle, ancora non attivo «Il rischio che il parco possa rimanere una scatola vuota c’è, ma il nostro obiettivo è da sempre quello di riempire questa scatola e renderla funzionale, riuscendo a coinvolgere le istituzioni del territorio, che devono assumersene la responsabilità»

«Il parco è lì che ci aspetta, dobbiamo solo iniziare a parlare con le amministrazioni al fine di garantire i giusti investimenti e finanziare progetti concreti, per riuscire davvero a dare vita ad un parco regionale» conclude poi Di Gisi.

L’appuntamento per FestAmbiente è quindi dal 6 all’8 settembre, su tutto il territorio avellinese, da Mercogliano ad Atripalda, con numerosi appuntamenti incentrati sull’ambiente, sull’arte e sulla comunità, dando vita ad una tre giorni ricca di iniziative e sensibilizzazione.