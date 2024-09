Sabato 7 settembre e domenica 8, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 saranno effettuate visite della mammella e del collo dell'utero

Continua l’impegno dell’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata dal Direttore Generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, per la prevenzione sul territorio provinciale con i Camper per lo screening della mammella e del collo dell’utero (o cervice uterina).

Sabato 7 settembre, in collaborazione con il Comune di Lapio, i Camper dell’ASL faranno tappa in Via San Martino (sede Municipio) dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per prenotazioni telefonare al

0825.982005

Domenica 8 settembre, in collaborazione con la Onlus Francesco Albanese, i Camper dell’ASL faranno tappa ad Ariano irpino in Contrada Bosco (Location Festa della Pizza) dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per prenotazioni telefonare al 328.8695787