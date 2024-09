“La vicenda ripropone nuovamente le difficoltà in cui versa il sistema penitenziario italiano. Un’aggressione ad un servitore dello Stato è un’offesa alla Nazione."

"Un detenuto straniero, che già nella giornata precedente si era reso responsabile di atti violenti nei confronti di altri detenuti, ieri ha continuato nel suo atteggiamento violento, gettando olio bollente ad un altro detenuto. Solo grazie all'intervento del personale di polizia penitenziaria è stato spostato dalla sezione ma durante questa operazione gli altri detenuti hanno iniziato a rompere e devastare le celle". La notizia arriva da Tiziana Guacci, segretaria per la regione Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Poi, nel pomeriggio", prosegue, "al rientro dal campo sportivo, alla comunicazione a due detenuti di scontare l'isolamento, i detenuti si sono opposti ed uno di loro si è reso responsabile di un atto violento e gratuito nei confronti del personale di polizia penitenziaria sferrando un pugno ad un poliziotto, che è stato prontamente accompagnato in ospedale per le cure del caso. La situazione è rientrata in tarda serata". Per la sindacalista del SAPPE, "la vicenda ripropone nuovamente le difficoltà in cui versa il sistema penitenziario italiano. Un'aggressione ad un servitore dello Stato è un'offesa alla Nazione, un gesto vile e da censurare in quanto commesso in stato di detenzione all'interno di un carcere mentre si è soggetto ad un opera di risocializzazione. Uno scempio unico e senza appelli!".