Puntare sui comuni scollegati

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” e la “Svimar” plaudono all’incontro organizzato ieri mattina ad Aiello del Sabato dal primo cittadino in collaborazione con l’AIR e l’ente Provincia.

Ottima la notizia sull’implementazione delle corse per la stazione alta velocità di Afragola, anche grazie alla nostra raccolta firme di alcuni mesi fa che ha sortito gli effetti sperati, con centinaia e centinaia di firme raccolte per le esigenze di tanti pendolari, così come ci saranno delle corse festive per i comuni di Montella, Capriglia Irpina ed appunto Aiello del Sabato.

A questo punto ci sembra giusto che l’AIR provi a puntare su altri comuni dell’area vasta di Avellino e di tante zone dell’Irpinia completamente scollegate dal capoluogo.