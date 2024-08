6, 7 e 8 settembre

Uno degli eventi più attesi della Campania sta per tornare a Tufo (AV), con protagonista assoluto il vino bianco pregiato Greco di Tufo DOCG. Il Tufo Greco Festival 2024 si terrà il 6, 7 e 8 settembre, trasformando il caratteristico borgo in un vivace centro di cultura, musica, enogastronomia e tradizione.

Un Borgo in Musica: Il cuore del festival sarà animato dai punti musica dislocati in tutto il centro storico del borgo, che dalle 21:00 accoglieranno artisti e musicisti per tre serate indimenticabili:

● Alfredo Itro Solo Project – chitarra e voce (Piazza Gramsci)

● Tony Sax (Piazza Umberto I)

● Roberto Sozio Blues (Rampa Castello)

● Duo Eos (Anfiteatro Villa Comunale)

● Tarantella di Montemarano (Itinerante)

Ogni sera, a seguire, si terranno dj set che faranno ballare il pubblico:

● 6 Settembre: Vinyl Gianpy (Piazza Umberto I)

● 7 Settembre: Dj Luca Frisetti (Anfiteatro Villa Comunale)

● 8 Settembre: Pino Pino Dj (Piazza Umberto I)

La giornata di Domenica 8 settembre vedrà protagonista il borgo anche durante le ore diurne. In Piazza Umberto I, la Tarantella Montemaranese accompagnerà il pubblico con le sue musiche tradizionali, creando un’atmosfera festosa per chi vorrà raggiungere la patria del Greco di Tufo Docg per il pranzo. Inoltre saranno organizzate visite guidate gratuite tra le suggestive vie del borgo. Sempre l’8 settembre, si terrà un interessante seminario a cura dell’Associazione Onav Avellino, dedicato agli appassionati e non. Evento esclusivamente su prenotazione.

Il Tufo Greco Festival è anche sinonimo di eccellenza enogastronomica. Durante le tre giornate del festival, le rinomate cantine del territorio offriranno degustazioni del pregiato Greco di Tufo DOCG e di distillati locali. La proposta gastronomica sarà altrettanto ricca, con punti dedicati allo street food e ai prodotti tipici irpini, ma anche a piatti di pesce pensati per abbinarsi perfettamente con il Greco di Tufo DOCG.

Ad anticipare il festival, il 31 agosto si terrà l’anteprima denominata Tufo Greco Show. La serata inizierà con lo spettacolo musicale di Simone Pastore in Acustico nell’incantevole cornice dell’anfiteatro della Villa Comunale, seguito dal dj set di Pino Pino Dj. Il pubblico potrà inoltre degustare le eccellenze gastronomiche del territorio e, naturalmente, i migliori vini DOCG delle cantine di Tufo.

Il Tufo Greco Festival 2024 sarà un evento da non perdere, un’esperienza unica, un viaggio tra musica, sapori e tradizioni che celebra il territorio e il suo inestimabile patrimonio enologico e culturale.

Tutte le date:

Sabato 31 Agosto – Tufo Greco Show (Anteprima Tufo Greco Festival) Venerdì 6 Settembre – Tufo Greco Festival

Sabato 7 Settembre – Tufo Greco Festival

Domenica 8 Settembre – Tufo Greco Festival