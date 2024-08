L’iniziativa si svolgerà domenica 1° settembre 2024, nello spazio antistante il Circolo della Stampa

L’Associazione Italiana Burraco, presieduta da Romeo D’Adamo, e la Pro Loco Avellino hanno organizzato l’VIII Edizione di “Burraco Sotto le Stelle”, manifestazione inserita nel cartellone dell’Estate Avellinese stilato dal Comune. L’iniziativa si svolgerà domenica 1° settembre 2024, nello spazio antistante il Circolo della Stampa, lungo Corso Vittorio Emanuele II (in caso di pioggia, il torneo avrà luogo nella sede della Misericordia di via Tagliamento). Le prenotazioni saranno possibili fino alle ore 19:00 di sabato 31 agosto. Il direttore di gara sarà Gianni Novellino, il responsabile sala conti Oreste Calicchio.

Questo il programma. Alle ore 18:00, l’accreditamento delle coppie. Alle 18:30, 3 Turni di smazzate “Mitchel”. Alle 21:15, il break. Alle 22:00 la suddivisione in gironi e un turno di 4 smazzate “Danese”. La premiazione avrà luogo alle 23:00. La quota di partecipazione è di 20,00 Euro, compreso la cena. Sono previsti la degustazione di prodotti tipici ed il sorteggio a premi tra tutti i partecipanti. Saranno allestiti massimo 40 tavoli. “Burraco Sotto le Stelle- commenta Romeo D’Adamo- è l’iniziativa che promuove la cultura ed il turismo in città attraverso il gioco. In passato, abbiamo sempre avuto iscritti provenienti da tutta la regione. La manifestazione consente agli accompagnatori dei partecipanti di conoscere la nostra città, visitando i suoi monumenti ed intrattenendosi lungo le strade del centro”.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare a: Romeo 3482569441, Oreste 3335242642, Stefania 3460484169, Francesco 3347444723