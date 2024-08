Pronta la nuova edizione della rievocazione storica medioevale, che avrà luogo dal 6 all’8 settembre 2024 a Montemiletto

Al Circolo della Stampa di Avellino, nella mattinata di oggi, è stato presentato il programma della rievocazione storica “1419-Si qua Fata Sinant”, giunta ormai all’ottava edizione. La manifestazione avrà luogo dal 6 all’8 settembre 2024 e sarà interamente incentrata sulla ricostruzione dell’assalto al Castello della Leonessa (ai tempi possedimento dei Caracciolo) postovi da Algiasio Tocco.

Il presidente della Pro Loco Mons Militum, Florindo Garofalo, ha così presentato l’evento «Con questa iniziativa Montemiletto vuole rappresentare al meglio quelli che erano i suoi antichi fasti, in un momento storico, quello del 1419, che ha visto l’arrivo della famiglia Tocco che, con la forza, ha conquistato il Castello, determinando negli anni successivi una significativa crescita sociale e culturale del paese»

«Montemiletto ha avuto la fortuna di avere la famiglia Tocco che, oltre a far diventare il paese un punto di riferimento del territorio, ha anche garantito un patrimonio storico importantissimo, lasciandoci una testimonianza più che accurata della storia di Montemiletto attraverso il suo archivio - ha continuato Garofalo, che poi ha voluto elogiare il lavoro di collaborazione che si è avuto con le altre associazioni - in particolare Info Irpinia si è occupata di costruire un pacchetto turistico esperienziale ad hoc, garantendo ai visitatori, oltre alla fase degli spettacoli, anche la possibilità di partecipare ai cortei da protagonisti, prendendo parte in prima persona alla rievocazione storica»

L’appuntamento, quindi, è per il 6-7-8 settembre 2024 a Montemiletto dove, tra sbandieratori, cavalieri e duelli, chiunque potrà immaginare di vivere il periodo medioevale, prendendo parte ad uno spettacolo straordinario che, di anno in anno, si arricchisce di nuovi dettagli e personaggi storici.