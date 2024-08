Borrelli: “Mi unisco al dolore della famiglia per questa inaspettata scomparsa"

Francesco Forzati, 55 anni, è morto. Avvocato e giurista era ordinario di diritto penale all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

“Sono profondamente addolorato per la prematura e inaspettata scomparsa di Francesco Forzati. Non posso che unirmi al dolore della famiglia e inviargli tutto il mio affetto. Francesco era un ottimo docente, un bravo avvocato e una persona eccezionale. Con lui abbiamo condiviso alcune battaglie in difesa del territorio. Non si tirava mai indietro anche al confronto con chi la pensava in modo diverso. Una notizia che lacera il cuore della città. Ciao Francesco”.