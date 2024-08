Premiati Margherita Cassano, Matteo Lorito e Cesare Pifano

La ventinovesima edizione del Premio Internazionale “Carlo Pisacane” si prepara a chiudere con eleganza le celebrazioni che ogni anno la città di Sapri dedica all’eroe del Risorgimento italiano. Questo riconoscimento, che incarna i valori della cultura, del merito e del coraggio, viene conferito a personalità di spicco individuate dal Direttivo del Centro Studi e Documentazione “Carlo Pisacane”, l’ente dedito alla promozione dei valori storici e culturali legati a Carlo Pisacane e alla sua figura di rivoluzionario e patriota.

Per l’edizione 2024, il Premio alla Memoria è stato attribuito a Massimo Troisi, a trent’anni dalla sua scomparsa. A ritirare il premio a nome della famiglia Troisi sarà il nipote, l’avvocato Alfredo Troisi, durante una cerimonia che si preannuncia carica di emozione. La presenza di Gerardo Ferrara, storica controfigura di Massimo Troisi, darà ulteriore rilevanza al ricordo del grande artista.

Il Premio Internazionale “Carlo Pisacane” 2024 verrà assegnato a tre personalità di spicco che si distinguono per il loro contributo significativo in diversi ambiti. Tra i premiati figura Cesare Pifano, Direttore del Centro Studi e Documentazione “Carlo Pisacane”, riconosciuto per il suo strenuo e infaticabile impegno nella preservazione e promozione del patrimonio culturale legato a Pisacane. Matteo Lorito, Rettore dell’Università di Napoli Federico II, sarà premiato per il suo ruolo nel guidare una delle più antiche e prestigiose istituzioni accademiche italiane. Infine, Margherita Cassano, prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con una lunga e importante carriera nella magistratura, riceverà il premio per il suo straordinario impegno nel campo della giustizia e del diritto.

La cerimonia di consegna si terrà domenica 25 agosto, a partire dalle ore 21:30, nello spazio appositamente allestito sul lungomare in viale della Spigolatrice di Sapri. La serata inizierà con i saluti istituzionali del Sindaco di Sapri, Antonio Gentile, seguito dal Presidente del Centro Studi e Documentazione “Carlo Pisacane”, l’onorevole Alfonso Andria, e dal Dirigente Cesare Pifano. Gli intermezzi musicali sono affidati ad Armando Rizzo. In caso di maltempo, l’evento verrà trasferito nell’Auditorium G. Cesarino.

Un’edizione preziosa che anticipa il trentennale dell’istituzione del Centro Studi e Documentazione “Carlo Pisacane” del 2025. «Le manifestazioni dedicate a Carlo Pisacane, che si svolgono durante l’anno, culminano con il Premio Internazionale. Un premio che si è sempre distinto per la qualità e l’importanza degli ospiti e dei premiati, puntando a riconoscere e celebrare le eccellenze in vari ambiti. – ha commentato l’onorevole Alfonso Andria, Presidente del Centro studi – Da alcuni anni, sotto la mia presidenza, abbiamo introdotto anche il Premio alla Memoria, una scelta ponderata e apprezzata dal pubblico. Quest’anno, in occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Massimo Troisi, abbiamo voluto rendere omaggio a una figura straordinaria del teatro, del cinema e della televisione italiana, prematuramente scomparsa ma mai dimenticata. Esprimo grandissima soddisfazione. E’ un avvenimento molto importante sul piano culturale, ed esercita un forte richiamo anche sui turisti».

Il Premio Internazionale “Carlo Pisacane” rappresenta un’importante iniziativa curata dal Comune di Sapri, con la collaborazione del Centro Studi e Documentazione “Carlo Pisacane”, il dirigente scolastico Corrado Limongi, e l’organizzazione di Matteo e Maria Martino.