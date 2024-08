Borrelli (AVS): “Stop a sovraffollamento delle aree portuali delle isole e dei comuni costieri"

“Attendiamo gli esiti dell’inchiesta aperta dalla Guardia costiera di Sorrento sul grave incidente accaduto nel porto di Marina Piccola, dove una motonave della compagnia di navigazione Caremar, proveniente da Capri, ha travolto rovinosamente alcune imbarcazioni ormeggiate nel corso di una manovra di attracco. Come è facile intuire dal video dell’accaduto che abbiamo ricevuto e reso noto, solo per un caso non si sono registrati feriti e danni ulteriori. In un periodo di intensa navigazione come quello che stiamo vivendo è indispensabile adottare tutte le misure possibili per ridurre l’inaccettabile sovraffollamento delle aree portuali delle isole del Golfo e dei comuni della penisola sorrentina e della costiera amalfitana, oltre a intensificare i controlli sulla sicurezza e sull’adeguatezza di chi svolge il servizio passeggeri in concessione, per evitare nuovi disagi o eventi drammatici”. Queste le parole del deputato Borrelli.