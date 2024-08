Un evento di successo che si inserisce a pieno titolo nel contesto di valorizzazione culturale

Dopo la conferma e il successo dello scorso anno, gli organizzatori di “Spaghetti Western Pietrastornina” puntano a stupire e a migliorare, in ogni suo aspetto, l’esperienza delle migliaia di visitatori che animeranno il piccolo paese in provincia di Avellino.

L’appuntamento è il 6, il 7 e l’8 settembre 2024 per una manifestazione che quest’anno punta alla decisiva e definitiva affermazione nazionale, tenendo fermi i suoi capisaldi fondanti.

Saranno ancora una volta le migliori risorse e menti del posto la base di partenza per un lavoro d’insieme che punterà alla creazione di percorsi eno-gastronomici, capaci di fondere cultura locale e vecchio West, uniti ad un’imponente trasformazione della principale arteria (e non solo) di Pietrastornina in un vero e proprio villaggio western.

Confermata, dopo il successo dello scorso anno e il trionfo di “Per una sporca stella” di Giampaolo Gentile, la seconda edizione del “Film Festival”.

“Sarà una vera e propria sorpresa. Sarà l’anno della sua piena affermazione”, ci confida il presidente e ideatore della manifestazione Fulvio Urciuolo, “un’occasione per appassionati – ma in generale per tutti gli amanti del cinema emergente e d’autore – di scoprire come questo genere sia in continua evoluzione e, ancora, molto florido ma, soprattutto, per scoprire idee, visioni e speranze – a cui ci affidiamo e in cui confidiamo – di giovani talenti.”

A contendersi la vittoria ci saranno infatti giovani registi emergenti provenienti da tutta la Penisola e non solo. Sarà quindi l’apertura verso l’esterno, un rimando all’immaginifico mito della frontiera, il carattere trainante di questa terza edizione di “Spaghetti Western Pietrastornina”. E proprio questa idea di apertura ad esperienze e contributi differenti e nuovi ha nei fatti sancito la nascita dell’unione artistica e ideale tra “Spaghetti Western Pietrastornina” e “Camposecco Far West”.

E non finisce qui, poiché altre e numerose saranno le collaborazioni e i contributi che, durante tutto il percorso di avvicinamento, saranno svelati e raccontati.

“Lo stesso Gentile metterà il suo sapere e la sua esperienza a disposizione del progetto”, ci confidano dall’associazione.

Naturalmente non mancheranno spettacoli itineranti, balli e musiche capaci di trasportare il visitatore, per un solo istante, nei luoghi e tra i personaggi plasmati dal genio di Sergio Leone, nelle atmosfere evocate dalle musiche del Maestro Morricone.

Se nei primi due anni la strada verso il West ha portato a Pietrastornina, quest’anno quella strada ha superato l’orizzonte. E quindi oltre il confine.