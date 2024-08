Tanta la sensibilità posta in essere dalle amministrazioni che hanno raccolto il significato dell'iniziativa

Il m.i.d. e l’associazione Alta Irpinia solidale ringraziano l’amministrazione comunale di Lioni e in particolar modo il sindaco Yuri Gioino per aver raccolto e aderito alla campagna di sensibilizzazione sotto il palco anch’io, a favore dell’inclusione durante i concerti delle persone con disabilità.

Nello specifico il 17 agosto in occasione del concerto di Arisa è stato attuato un piano di assistenza raggiungendo delle zone di parcheggio, tutti i cittadini con disabilità sono stati accolti nei vari parcheggi dislocati e accompagnati nell’area riservata.

Allo stesso modo si è registrata una grande risposta anche dal comune di Conza della Campania in occasione del concerto dei Cugini di Campagna.

Tanti i messaggi giunti ai rappresentanti Giovanni Esposito per il M.I.D. e Vitale Recce per Alta Irpinia solidale di ringraziamento e gratitudine per l’iniziativa intrapresa, tanta la sensibilità posta in essere dalle amministrazioni che hanno raccolto il significato della nostra iniziativa rispetto al tema dell’inclusione.