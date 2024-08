Maiano si veste d'arte con 100 opere

Dal 22 al 24 agosto esposizioni nei portoni, degustazioni e musica

Il 25 agosto Festa di San Rocco e processione tra le strade del casale

A Sant’Agnello dal 22 agosto torna l’atteso evento “Notti d’autore”, nell’ambito di una delle feste popolari più antiche della Penisola Sorrentina, quella dedicata al protettore del rione di Maiano, San Rocco.

Artisti e artigiani vestiranno letteralmente d’arte le stradine del casale con 100 opere. Pittori, scultori, intarsiatori, ceramisti, liutai, stilisti/e, orafi, ebanisti, fabbri, ricamatrici, esporranno le loro produzioni più belle.

Per l’occasione si apriranno portoni, corti e giardini del casale, e si potrà visitare la più antica fornace un tempo dedita alla produzione di laterizi per forni a legna. È proprio questa produzione che ancora oggi contraddistingue questo luogo. Una tradizione della quale si hanno tracce dal 1492.

Lungo il percorso per raggiungere la cappella di San Rocco ci saranno postegge, gruppi di musica popolare, attori e le immancabili degustazioni di specialità locali, prima tra tutte la famosa polpetta di San Rocco, piatto tipico in cui sono presenti 21 ingredienti, cotti in abbondante sugo di pomodoro.

Inoltre si rinnova il gemellaggio culturale con il Comune di Foglianise, cittadina in provincia di Benevento conosciuta in tutto il mondo per i carri realizzati in occasione della festa di San Rocco, e con l’associazione Cum Grano Salis. I toselli e le ceste tipiche dei festeggiamenti beneventani decoreranno le strade di Maiano, sugellando lo scambio di esperienze, conoscenze e valori.

La manifestazione si concluderà il 25 agosto con i riti sacri e la processione di San Rocco che si snoderà per le strade del casale.

Segui gli aggiornamenti e i contenuti dedicati sull’EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/share/M645gnyz4vDCf5JP/