L’appello ai sindaci della Valle dell’Irno

L’Assessore all’ambiente Alfonso Farina: “Unità contro gli incendi, rimboschimento e vigilanza straordinaria”

“Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una serie di incendi devastanti che hanno colpito non solo il nostro territorio comunale, ma anche i comuni limitrofi della Valle dell’Irno – Calvanico, Pellezzano, Salerno, Mercato San Severino. Si tratta di un dramma ambientale senza precedenti, con enormi superfici di bosco ridotte in cenere. Il danno è enorme, incalcolabile, e come Amministrazione abbiamo la responsabilità di intervenire con urgenza e determinazione,” esordisce il Sindaco Anna Petta.

“Non possiamo permettere che questa tragedia passi inosservata o che si ripeta. Per questo motivo, il Comune di Baronissi si fa promotore per la creazione di un Tavolo Tecnico Intercomunale, che speriamo possa trovare la partecipazione attiva dei Comuni della Valle dell’Irno, insieme a tutte le istituzioni e agli enti competenti. L’obiettivo principale è quello di sviluppare una strategia comune per la gestione e la prevenzione degli incendi, così come per la realizzazione di un piano straordinario di rimboschimento dei territori colpiti. Parallelamente, insieme ai Sindaci del territorio, chiederò di attivare un piano straordinario di vigilanza delle aree incendiate per garantire il rispetto delle leggi in materia di prevenzione degli incendi e tutela ambientale. Non possiamo tollerare ulteriori violazioni o atti di negligenza che mettano a rischio il nostro territorio. La protezione dell’ambiente è una priorità assoluta e va affrontata con la massima serietà e attenzione. Baronissi ha avviato la sperimentazione della vigilanza aerea con drone, come forma preventiva di deterrenza. Questo strumento ha già portato a risultati concreti, con l’individuazione di alcuni piromani, ma un solo drone non basta per un fenomeno così ampio, spesso di natura dolosa, che si muove in contemporanea su tutte le colline che sovrastano e circondano l’intera Valle dell’Irno, con un numero esiguo di mezzi di intervento e di veicoli aerei per lo spegnimento delle fiamme. L’azione deve essere sempre più forte ed incisiva. Mi auguro che i colleghi sindaci accolgano il nostro appello”. dichiara il Sindaco Anna Petta.

“È cruciale avviare immediatamente un progetto di riforestazione nelle aree colpite dagli incendi, non solo per ripristinare la bellezza dei nostri paesaggi, ma anche per contenere il rischio di dissesto idrogeologico. La perdita della copertura vegetale, infatti, rende il nostro territorio ancora più vulnerabile a frane e alluvioni. Dobbiamo agire ora, con decisione, per proteggere e preservare il nostro ambiente. Questo è un momento decisivo per la nostra comunità. Con la collaborazione di tutti, potremo trasformare questa tragedia in un’opportunità per ricostruire un ambiente sano e resiliente, che possa essere tramandato alle future generazioni. La nostra amata Valle dell’Irno merita ogni sforzo possibile per tornare a splendere in tutta la sua bellezza”. conclude l’Assessore all’ambiente Alfonso Farina.