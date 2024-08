Il più grande pittore cilentano del passato, protagonista dell'arte italiana tra Seicento e Settecento

Piano Vetrale, la suggestiva frazione cilentana famosa per i suoi murales, ha recentemente accolto il Pittore Mangone, che ha fatto visita al borgo per rendere omaggio a Paolo De Matteis, il più grande pittore cilentano del passato e una figura di spicco dell’arte italiana tra il Seicento e il Settecento. Anche se Mangone non ha realizzato opere durante la sua permanenza, la sua presenza ha rappresentato un momento significativo per la comunità e per tutti gli amanti dell’arte.

Piano Vetrale è conosciuto come il “paese dei murales”, un museo a cielo aperto dove i colori accesi e le atmosfere fauves dipingono scene di vita contadina, eccellenze locali, paesaggi fantastici e simboli della creatività che rendono unico questo borgo. Questo contesto ha offerto l’occasione perfetta per un omaggio a Paolo De Matteis, nato proprio in questa frazione del Comune di Orria. De Matteis, allievo del celebre Luca Giordano e noto per le sue opere nella chiesa del Gesù Nuovo di Napoli, è stato un artista straordinario, capace di immortalare papi e reali, lasciando un’impronta indelebile nella storia dell’arte.

Il Pittore Mangone, pur non avendo realizzato nuove opere durante la sua permanenza a Piano Vetrale, ha voluto esprimere il suo profondo apprezzamento per questo luogo e per il maestro De Matteis, annunciando la donazione di una sua opera al Comune di Orria, come gesto di riconoscimento e omaggio alla tradizione artistica del territorio.

“Essere qui, a Piano Vetrale, un luogo dove l’arte si intreccia con la vita quotidiana, è un’esperienza che mi ha profondamente toccato. Paolo De Matteis è una figura fondamentale non solo per il Cilento, ma per l’intera storia dell’arte italiana. Pur non avendo realizzato nulla durante la mia permanenza, sento il dovere e l’onore di contribuire con una mia opera al Comune di Orria, affinché l’eredità artistica di De Matteis possa continuare a ispirare le future generazioni. L’arte è un legame tra passato e presente, e questo borgo ne è la testimonianza vivente”.

Al termine della sua visita, il Pittore Fernando Mangone ha reso omaggio anche a “L’Ammaccata – Antica Pizza Cilentana”, un’istituzione del territorio e simbolo della tradizione gastronomica cilentana. In questa occasione, Mangone si è esibito in una performance artistica ispirata a uno dei luoghi più rappresentativi del Cilento, unendo così l’arte culinaria a quella visiva, in un connubio che celebra le eccellenze locali in tutte le loro forme.

Con questo gesto, il Pittore Mangone non solo onora la memoria di Paolo De Matteis, ma rafforza il legame tra il presente e il glorioso passato artistico del Cilento. Piano Vetrale, con le sue strade e i suoi murales, continua a essere un luogo dove l’arte si celebra e si rinnova, mantenendo viva la memoria di uno dei suoi figli più illustri e accogliendo con gratitudine l’omaggio di uno dei più apprezzati artisti contemporanei.