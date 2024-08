Grande la soddisfazione nell'intero team, che già guarda al prossimo appuntamento, con l'obiettivo di conquistare altri punti per la Coppa di Zona 3

Ancora una volta protagonisti nelle competizioni su quattro ruote, i piloti irpini della scuderia Power Car Competition: Fred Ragno e Alessio Ascione hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie al XX Slalom Città di Santopadre, in provincia di Frosinone, tappa valida per il Campionato italiano Aci Sport della disciplina.

In una gara particolarmente sentita, che ha visto la partecipazione di 60 vetture, Fred Ragno, a bordo della Renault Clio Williams, si è aggiudicato la vittoria della classe N2000 e ha sfiorato il primo posto di gruppo N, dopo una serrata lotta giocata sul secondo. Alessio Ascione, invece, alla guida della sua Fiat Uno turbo, ha fatto bottino pieno, conquistando il gradino più alto della Classe A2000 e del Gruppo A.

Grande la soddisfazione nell’intero team, che già guarda al prossimo appuntamento, con l’obiettivo di conquistare altri punti per la Coppa di Zona 3, previsto per il 25 agosto: il XV Slalom automobilistico “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”, in provincia di Salerno.