Il 69enne diversamente abile è stato trovato morto nel suo appartamento a seguito dell’allarme lanciato da una vicina di casa

Battipaglia(Sa) – Ennesima morte solitaria, a Battipaglia (SA) un 69enne diversamente abile è stato trovato morto nel suo appartamento a seguito dell’allarme lanciato da una vicina di casa. Parrebbe che in passato sia stato segnalato alle competenti autorità affinché ricevesse aiuti considerato la sua situazione di disagio. I soccorsi ivi giunti hanno constato il decesso del 69enne. Così ha dichiarato Antonio de Lieto segretario generale della Federazione Sicurezza & Difesa: troppe volte persone di una certa età, malate e bisognose di tutto vivono sole con pensioni da fame. Le morti solitarie sono sempre in aumento ed a tal riguardo – ha continuato de Lieto – tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati, in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole. Servirebbe a scongiurare tante tragedie!!! “È doveroso rammentare – ha concluso de Lieto – che più volte sono stati sollecitati gli Organi competenti dei comuni con il fine di attuare nuove strategie finalizzate a contrastare le morti solitarie che aumentano a dismisura. A tal riguardo è doveroso evidenziare che da parte di lor signori si è registrato il solito silenzio “tombale”.