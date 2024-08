Da domenica 18 a sabato 31 agosto dalle ore 19

Tutto pronto a Tufo per le “Sere d’Agosto – Estate Tufese 2024”, a cura dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco.

Si parte domenica 18, dalle ore 19, in Piazza Umberto I, con il “Torneo di Scopone”.

Sarà poi la volta del “Cinema all’aperto”, nella splendida cornice dell’Anfiteatro della Villa Comunale, mercoledì 21 alle ore 21.

Giovedì 22, poi, appuntamento a Via Macinanti, a partire dalle ore 21, presso l’“Area sportiva attrezzata” per “Yoga, sport e salute”, con gli istruttori Maria Carpenito e Giuseppe Gaeta.

Venerdì 23 tutti in parrocchia “Santa Maria Assunta”, presso la sala “Giovanni Paolo II”, per il torneo di Calcio Balilla, con partenza alle ore 19.30.

Sabato 24 si svolgerà l’inaugurazione del Centro Polifunzionale “Sandro Pertini”, sito in via Santa Lucia, alle ore 21 e, a seguire, tanta allegria con lo spettacolo dei Musicisti Tufesi.

Giovedì 29, alle ore 21, la Biblioteca Comunale, recentemente tornata attiva, aprirà eccezionalmente le sue porte in orario serale per “La Notte del Libro”: sarà l’occasione per sfogliare i propri libri più amati e scoprirne di nuovi, consultare l’ampio catalogo, lasciarsi cullare dalle armonie di Angelo Luciano e regalarsi uno scatto di Giuseppe Gaddi, presente con “Preferisco leggere…”.

Venerdì 30 sarà il turno dei bambini con “La festa dei piccoli”, in piazza Umberto I, dalle ore 18.30: ad attenderli vi sarà un’area gonfiabili, animazione, giochi e tanto divertimento.

Infine, sabato 31, con start fissato alle ore 21, presso la Villa Comunale, andrà in scena il “Tufo Greco Show”, un’anteprima del “Tufo Greco Festival” (fissato per il 6-7-8 Settembre) con musica, gastronomia e degustazioni di Greco di Tufo DOCG. Vi aspettiamo a Tufo!