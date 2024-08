Una serata di cinema sotto le stelle dedicata al film che ha portato sul grande schermo anche le bellezze di Morigerati. Il 13 agosto, alle ore 21.00, nella cornice di Piazza Piano la Porta, si terrà la proiezione all’aperto del film “In Fila per Due”, per la regia di Bruno De Paola, che ha visto Andrea Di Maria e Francesca Chillemi protagonisti.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di una parte del cast del film, che sarà presente in piazza per incontrare il pubblico, e tornerà in quello che è stato il set del film a distanza di 3 anni dalle riprese.