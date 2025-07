Ortoflorovivaismo, sviluppo e territorio al centro del confronto

Domani a Mercato S. Severino (SA) incontro con Tommasetti e il Sottosegretario D’Eramo

L’ortoflorovivaismo in provincia di Salerno al centro di un incontro a Mercato San Severino alla presenza di Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf).

L’appuntamento, che si terrà domani ai Vivai Russo in via Sibelluccia dalle 16.30, è stato organizzato dal Consigliere regionale Aurelio Tommasetti, il quale introdurrà i lavori e sarà presente in veste di moderatore.

In apertura previsti i saluti di Amedeo Russo dei Vivai Russo, Angelo Amato, responsabile Lega Campania per l’agricoltura, e Simone Pecoraro, castanicoltore. Interverranno tre docenti dell’Università di Salerno: Donato Castronuovo, professore di Orticoltura e floricoltura (Difarma), Antonio Musio, professore di Diritto privato (Dispc) e Domenico Ronga, professore di Agronomia (Difarma). Concluderà l’intervento del Sottosegretario D’Eramo.