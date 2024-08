Per la stagione 2022-2023

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver rinnovato per la stagione 2022-2023 il diritto alle prestazioni sportive di Gianluca Parisi, portiere, classe 1996. Alla terza stagione con la maglia del nostro Club, è un punto fermo del nostro roster e della Nazionale Italiana di Futsal. In carriera ha vestito le maglie del Cormar Futsal Polistena, di Opificio 4.0 CMB e del Città di Melilli. Con il Polistena ha vinto il campionato di A2 e conquistato una storica promozione in Serie A, è cresciuto nelle giovanili del Cataforio con cui ha disputato i campionati di Serie A2 e B.

“Sono davvero felice del rinnovo, ringrazio la famiglia Abate per la fiducia. - Dichiara Gianluca Parisi - Essere ancora ad Avellino ripaga dei sacrifici fatti e mi regala la consapevolezza che il lavoro svolto fino a questo momento è stato valido. I miei propositi per la stagione vanno di pari passo con quelli della società: un club ambizioso e sempre competitivo. Il nostro pubblico è passionale, straordinario come pochi. Sono pronto e non vedo l’ora che inizi questa nuova stagione”.