Atrani (Sa) – Tour 2024 dei “Mixed by Erry”

Il Comune di Atrani è pronto a ospitare un evento straordinario che arricchirà l’estate 2024 con un’atmosfera di festa e musica. Il 13 agosto, presso il suggestivo Piazzale Marinella, il celebre gruppo “Mixed by Erry” si esibirà in un DJ set unico, promettendo di trasportare il pubblico indietro nel tempo, agli indimenticabili anni ’80 e ’90. L’evento, che avrà inizio alle 21:30, è ad ingresso libero, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a una serata di pura magia musicale.

“Mixed by Erry” è il nome dietro al successo dei fratelli Frattasio: Enrico, Peppe e Angelo, che negli anni ’80 e ’90 hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano con le loro cassette pirata. Il loro ingegno e passione per la musica li hanno portati a diventare delle vere e proprie leggende, tanto da ispirare un film che racconta la loro incredibile storia. Il film “Mixed by Erry”, diretto da Sydney Sibilia, ha riscosso grande successo, narrando l’ascesa e la caduta di questi pionieri della pirateria musicale, evidenziando come la loro attività abbia influenzato profondamente la cultura musicale dell’epoca.

Il sindaco di Atrani, Michele Siravo, ha voluto esprimere il suo entusiasmo per l’evento: ”Siamo molto contenti di ospitare ‘Mixed by Erry’ nel nostro piccolo borgo. Questo spettacolo non solo rappresenta un’occasione di svago e divertimento, ma anche un momento di unione per la nostra comunità, celebrando insieme una parte importante della nostra cultura musicale. Invito tutti i cittadini e i visitatori a partecipare a questa serata che promette di essere straordinaria.“

Giuseppe Pisacane, delegato agli eventi e spettacoli del Comune di Atrani, ha condiviso la sua soddisfazione: ”L’organizzazione di questo evento è stata una priorità per noi e siamo felici di essere riusciti a portare un gruppo così iconico come ‘Mixed by Erry’ nella nostra città. Siamo certi che la loro esibizione regalerà emozioni uniche e indimenticabili a tutti i presenti. Vi aspettiamo numerosi per una notte di musica e festa.“

La serata ”Mixed by Erry” sarà un vero e proprio viaggio musicale attraverso le hit che hanno segnato intere generazioni, offrendo al pubblico una selezione di brani che hanno fatto la storia della musica dance e pop. La location di Piazzale Marinella, con il suo affascinante panorama sulla Costiera Amalfitana, renderà l’evento ancora più speciale, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Oltre alla musica, l’evento rappresenta un’opportunità per valorizzare il territorio e le sue bellezze, attirando turisti e appassionati di musica da ogni parte d’Italia. ”Mixed by Erry” è noto per i suoi spettacoli energici e coinvolgenti, che sanno far ballare il pubblico di tutte le età.

Non perdete l’opportunità di partecipare a questo evento speciale: il 13 agosto a Piazzale Marinella sarà una serata di musica da ricordare.