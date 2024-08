Domani, per lo show cooking, toccherà allo chef Pasquale Felice e alla presentazione dei libri di Massimiliano Virgilio e Amerigo Ciervo

Sono stati tantissimi i visitatori che hanno animato la prima serata della 31esima edizione di Vinalia, evento enogastronomico in programma fino al 10 agosto a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento.

Numerosissimi amanti del vino, appassionati e curiosi hanno affollato il centro storico e seguito il Percorso del Gusto dove, oltre alle degustazioni di una vasta gamma di vini (ben 13 le cantine presenti) hanno potuto anche deliziare il palato con assaggi di salumi, formaggi, taralli, gelati e miele, tanti ottimi cibi di strada, le bontà della cucina popolare e i dolci del laboratorio di pasticceria di I Care cooperativa sociale di comunità.

Vinalia, promossa dal Circolo Viticoltori Associati e organizzata dal Comitato Vinalia, quest’anno ha per tema “Cambiamenti, conversioni, innesti”, ”Lentius, profondius, suavius” (più lenti, più profondi, più dolci), per domani propone un articolato programma.

La partenza è affidata a Vinalia Kids, il percorso sensoriale dedicato ai bambini e in programma nei giardini del castello medievale dalle ore 17 alle 19 con “Passione cioccolato”, un laboratorio a cura della maitre chocolatier Anna Franco della Vineria Cioccolateria Amnesia. Per info e iscrizioni chiamare al 345. 045 7090.

Alle ore 18,30, invece nella chiesa dell’Ave Gratia Plena si terrà la presentazione del libro “Luci sulla città” – Un’inchiesta per Matilde Serao di Massimiliano Virgilio, con il coordinamento di Veronica Valli e la relazione di Armida Filippelli, Assessora alla Formazione Regione Campania.

Domani, inoltre, terzo appuntamento con lo show cooking (si prenota al 327 2297948) del piazzale d’armi del castello medievale. Sarà la volta de Il Casale Rosa di Vinchiaturo con un menù diversificato, basato sulla cucina italiana e mediterranea, dove lo chef Pasquale Felice arricchisce le sue preparazioni con erbe spontanee e ortaggi idroponici, prodotti direttamente in azienda, utilizzando le incontaminate acque molisane. La sua arte culinaria dai colori lievi, sapori delicati e odori soavi si riflette in una elaborazione ricca di innovazione.

Questa la sua proposta. Antipasto - Mortadella di casertana con burrata affumicata e prosciutto cotto con verdure all’agro e misticanza idroponica; Primo - Cestino di pasta ripieno con ricotta e galletti su spuma di caciocavallo e zafferano del Matese; Secondo - Filetto di casertana cotto a bassa temperatura con il suo contorno; Dessert - Insalata di frutta con coulis di frutti rossi e fragole idroponiche.

Nello stesso ambito sarà presentato il libro “Marginali esistenze” di Amerigo Ciervo, per la relazione di Armida Filippelli, Assessora alla Formazione Regione Campania.

Buona, nella prima serata, anche l’affluenza al Borgo degli artisti per le esposizioni di VinArte, la rassegna ideata e diretta da Giuseppe Leone con opere presentate nella chiesa dell’Ave Gratia Plena, a Palazzo Marotta-Romano e al Monte dei Pegni.

“In un’epoca segnata da una crisi sempre più profonda di valori e di principi – dichiara Giuseppe Leone -, VinArte offre una lettura artistica ai problemi e agli obiettivi della nostra società complessa e l’Arte disegna modelli di risposte emozionali ed intuitive alle nuove domande di vita”, rendendosi immediatamente percepibile più di ogni linguaggio scientifico.

La kermesse non è una semplice esposizione di opere pittoriche, sculture o fotografie, ma un vero e proprio laboratorio che intende ripensare e riprogettare il sistema di garanzia del benessere”.

Completano VinArte le mostre dell’Atelier Pietre Vive di Carmine Carlo Maffei e del fotografo Carlo Riccardi a cura del Circolo Fotografico Sannita.

Per la musica, come sempre, due le proposte. La prima in Piazza Mercato con il Nuovo Canzoniere della Ritta e della Manca, composto da: Marisa Rapuano – voce; Pio Grasso – chitarra battente, basso, mandolino, voce; Ezio Cerulo – voce, bouzouki, chitarra classica; Tony Stefanelli – violino; Jacopo Cerulo – voce, tastiere; Giancarlo Sabbatini – batteria; Alfonso Coviello – percussioni, tamburi a cornice ed Erica Marino – danze tradizionali.

A seguire, Dj-set Giuseppe Massaro; mentre, in Piazza Fabio Golino si esibiranno i Bedmar quartet, gruppo formato da Emilio Silva Bedmar, Michele Visconte, Antonio Perna e Giampiero Franco.

Per saperne di più si può visitare il sito internet www.vinalia.it oppure il profilo facebook Vinalia.