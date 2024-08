"Condividiamo i dubbi di Enalcaccia e delle altre associazioni"

“La stagione venatoria in Campania si annuncia come un nuovo incubo per i cacciatori ”. Lo rileva Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, in merito all’approvazione del nuovo calendario venatorio per la stagione 2024-2025 che presenta diverse criticità.

“Cominciamo dai tempi – afferma Tommasetti – L’assessore Nicola Caputo ci aveva garantito che sarebbero stati rispettati. Invece come l’anno scorso ci troviamo costretti a denunciare un ritardo di quasi due mesi rispetto alla scadenza prevista per il 15 giugno. Ma a lasciare perplessi è anche il contenuto, con molte differenze rispetto alla bozza presentata in primavera”.

Il consigliere regionale fa riferimento soprattutto alle limitazioni introdotte e già rimarcate dalle associazioni di categoria: “Gli impegni assunti sono stati disattesi. Notiamo l’esclusione dal calendario venatorio della tortora, classificata come specie temporaneamente protetta. Una scelta poco comprensibile rispetto a quanto accade in altre regioni come la Basilicata, dove invece verrebbe ritenuta cacciabile già in pre apertura. Altri esempi sono pavoncella e moretta, escluse dal calendario venatorio, la chiusura anticipata al 16 gennaio per la caccia al colombaccio e il “tetto” di cinque esemplari per i turdidi”.

Tommasetti conclude: “Condividiamo i dubbi di Enalcaccia e delle altre associazioni che in queste ore stanno protestando. In attesa di settembre, l’augurio è che ci sia ancora il tempo per correre ai ripari”.