Sindaco firma ordinanza, Borrelli (Avs): “Provvedimento necessario"

Sulle spiagge di Capri è vietato fumare, sarà possibile farlo sono nelle aree preposte. Anche chi disperde mozziconi su tutto il territorio comunale sarà sanzionato. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Falco a tutela del decoro, della vivibilità e della sanità pubblica.

“Un provvedimento necessario, il buon esempio di Capri va esteso a tutte le spiagge del Paese e in tutte le città della Campania che ancora non lo attuano. Da anni ci battiamo per l’attuazione di regole stringenti contro l’inquinamento generato dal fumo di sigarette e la scarsa educazione dei fumatori. In particolare sotto gli ombrelloni l’inquinamento da fumo può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto. In estate pattuglieremo le spiagge napoletane regalando portacicche così da insegnare concretamente ai cittadini a essere rispettosi dell’ambiente e della salute altrui però purtroppo l’inciviltà è estremamente estesa e ci ritroviamo con la sabbia infestata da cicche”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che proprio l’altro giorno ha dovuto sostenere una discussione estenuante con due ragazzi che su Mappatella beach gettavano le cicche di sigarette in spiaggia e giocavano con la sedia per portare i disabili in acqua, danneggiandola.