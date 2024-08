L'evento si svolgerà dal 29 luglio al 4 agosto

All’Ariano International Film Festival, in cartellone ad Ariano Irpino dal 29 luglio al 4 agosto 2024, proseguono i numerosissimi eventi all’insegna del cinema e della cultura. Il primo laboratorio in programma, Le colonne sonore della natura. Quando il cinema incontra i suoni del mondo naturale, ha unito musica, ambiente e Settima Arte, con un progetto originale e di grandissimo successo. Tanti sono stati infatti i piccoli partecipanti del laboratorio, proposto da Sezione WEEC Campania, a cura di Donatella Porfido (WEEC), Stefania Santoro (guida ambientale escursionistica) e Francesca Bonazzoli (Orchestra Teatro San Carlo). Attraverso l’utilizzo di materiali naturali come rami, pietre e foglie, i bambini hanno costruito i loro strumenti e intonato musiche ispirate alle colonne sonore dei film d’animazione più famosi.

La terza e ultima presentazione di libri è stata dedicata al saggio Pino Settanni.

Il sogno infinito, scritto dalla giornalista di Rai1, Lorella di Biase, che ha raccontato come è nato il suo lavoro, cosa l’ha portata a un personaggio come Settanni, quali sono state le suggestioni seguite. L’artista pugliese ha immortalato alcuni dei più grandi interpreti del cinema italiano, da Marcello Mastroianni a Federico Fellini, passando per Mario Monicelli, rendendo i loro ritratti iconici ed eterni, come i loro nomi. Ad accompagnare l’autrice nella sua emozionante presentazione, il celebre attore Patrizio Rispo, che ha condiviso la sua esperienza personale e i ricordi della Roma degli anni Settanta e Ottanta, vissuta al fianco di quegli stessi personaggi che Settanni ha fotografato.In attesa del gran finale, condotto da Franco Oppini ed Emanuela Tittocchia, la penultima giornata dell’Ariano International Film Festival ospita numerosi eventi, a partire dalla mattinata, con il seminario Dante. La musica dell’inferno. La matematica dell’infinito. L’arte della commedia, a cura di Massimo Squillante, Giacomo Di Tollo e Ludovico Mascia. Si tratta di un’interessante e originale lettura di Dante multidimensionale, realizzata attraverso specchi autoriflettenti: filmico, concettuale e grafico. Nell’incontro i relatori parleranno di temi relativi a cinema, musica, letteratura e arte, mettendo in risalto gli aspetti interdisciplinari dell’opera del Sommo Poeta.

In serata, due appuntamenti attendono il pubblico di Ariano Irpino, tra intrattenimento e spettacolarità. In occasione del quarantesimo anniversario e in collaborazione con la Ecto-1 Italy, la kermesse campana celebra uno dei film cult della storia del cinema, Ghostbusters. Durante l’evento, i fan potranno immergersi nell’iconica atmosfera degli acchiappafantasmi e incontrare da vicino gli impersonator ufficiali, vestiti con gli abiti originali e accompagnati dalla leggendaria automobile Ecto-1. A chiudere la giornata del 3 agosto la proiezione speciale di Generazione Poker di Gianluca Minigotto, alla presenza dei due protagonisti, Andrea Montovoli e Piero Cardano.