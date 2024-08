Andrea Mingardi nominato “Ambasciatore di Riccione nel mondo”

Si aggiungono nuove date al tour

Giovedì 1° agosto, il palco del Riccione Summer Jazz in Piazzale Ceccarini a Riccione ha ospitato una serata indimenticabile in occasione del concerto di Andrea Mingardi, che ha festeggiato il suo compleanno in uno scenario festoso, circondato dal calore del suo pubblico e dalla bellezza della Riviera Romagnola.

La serata ha assunto un significato ancora più speciale quando il cantautore e showman bolognese ha ricevuto dalla sindaca di Riccione, Daniela Angelini il prestigioso riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Il titolo è stato conferito all’artista per la sua costante presenza nella città e per il profondo affetto che nutre per essa, considerandola una seconda casa.

Commenta l’artista: «Ieri sera, verso la fine del concerto che ho tenuto coi miei grandi Supercircus a ridosso del Palazzo del Turismo di Riccione, in occasione del mio compleanno il Comune mi ha fatto un bel regalo. Il sindaco, l’amico Luciano Tirincanti e lo sponsor Coswell nella veste di Paolo Gualandi, mi hanno conferito un graditissimo onore. Sono stato nominato “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. Magnifico! D’ora in avanti ovunque mi recherò rappresenterò la mia città e l’amatissima Riccione a cui mi legano aneddoti, concerti, storie e amicizie indelebili. Sarà come camminare eternamente con i piedi sulla sabbia. Grazie!»

Prosegue con nuovi appuntamenti il tour di Andrea Mingardi. Lo spettacolo ripercorrerà oltre cinquant’anni di storie, eventi e cambiamenti, con l’esecuzione di brani di fama mondiale che ancora oggi sono punti di riferimento per tutti noi.

CALENDARIO CONCERTI:

29 luglio – San Pietro in Casale (BO) – proiezione Bologna i ❤️you

01 agosto – Riccione – Summer Jazz Festival – Piazzale del turismo

03 agosto – Ravenna -Piazza San Francesco

04 agosto – San Lazzaro di Savena -Fiera di San Lazzaro – (BO)

08 agosto – Arena Spada – Brisighella (RA)

13 agosto – Bologna Piazza Maggiore – proiezione Bologna i ❤️you

16 agosto – agosto con noi – Campo sportivo – Ozzano (BO)

23 agosto – Riccione proiezione Bologna i ❤️you

24 agosto – Riccione – Terrazza del Palazzo dei Congressi

28 Agosto – Piazza della Vittoria a Sestola (MO)

30 agosto – Ferrara – Castello Festival “Una voce per l’Europa”

08 settembre – Porretta Terme per Porretta Music Festival