Lo scorso 27 luglio è iniziato un “viaggio nel tempo” con l’apertura ufficiale del Museo Comunale di Montemiletto.

La comunità cittadina, appassionati di arte e storia e i sostenitori del patrimonio culturale irpino hanno riempito con il loro entusiasmo le sale del Castello della Leonessa.

L’evento inaugurale ha rappresentato un momento celebrativo significativo, in quanto ha permesso di illustrare al pubblico e ai giornalisti i dettagli del progetto e dare qualche anticipazione sulla sua futura evoluzione.

A valorizzare l’incontro, moderato dal giornalista Annibale Discepolo, la partecipazione dello storico e scrittore Giordano Bruno Guerri che ha lodato l’iniziativa e l’importanza di conoscere la storia per conoscere la propria comunità e il mondo. Il Presidente della Provincia, Rizieri Rino Buonopane, ha elogiato la nascita del Museo e rimarcato la necessità di fare cultura. Il Sindaco Massimiliano Minichiello, ha raccontato il percorso che ha portato alla nascita e ringraziato tutte le persone che hanno reso possibile la concretizzazione del progetto e in particolar modo Simone D’Anna, consulente scientifico e supervisore, per il suo grande impegno e la sua determinazione.

Il Museo Comunale di Montemiletto sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 19:00 alle 21:30.

Informazioni tecniche

Consulenza Scientifica e Supervisione: Simone D’anna

Progettazione Allestimento: WPS Multimedia Srls di Giuseppe Di Giovanni

Informazioni utili

Museo Comunale di Montemiletto

Castello della Leonessa

Piazza Umberto I, Montemiletto, AV

Google Maps: https://g.co/kgs/uf6Bjix

Orari

Mattina 10:00-12:00

Pomeriggio 19:00-21:30

Contatti

Info point presso la saletta esterna

E-mail: museomontemiletto@gmail.com

Telefono: +39 0825 963003

Per per saperne di più

Sito: www.montemilettomuseoeterritorio.it

Facebook: www.facebook.com/museodimontemiletto

Instagram: www.instagram.com/museodimontemiletto