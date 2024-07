L'iniziativa è stata annunciata dal sindaco durante il concerto omaggio ad Ennio Morricone

Atrani, borgo dei giovani musicisti. La suggestiva cittadina della Costiera Amalfitana, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Siravo, in sinergia con il consigliere delegato eventi e spettacolo Giuseppe Pisacane e delle associazioni Aps Guestitaly e Diabolus in Musica, si candida ad ospitare i nuovi talenti della musica e del bel canto. Sarà infatti il borgo più piccolo d’Italia ad ospitare in sede permanente il concorso internazionale Giovani Esecutori – Premio Città di Atrani. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco, durante il concerto omaggio ad Ennio Morricone e alla prima edizione del concorso, che si è svolta, con successo, venerdì 26 luglio, nella gremita piazza Umberto I°.

“Siamo onorati di candidarci ad accogliere questo concorso, intitolato al nostro borgo, Atrani è patria di talenti e il nostro obiettivo è valorizzare i giovani che spesso fanno fatica ad emergere- dichiara il sindaco Michele Siravo – Con la sinergia intrapresa con gli organizzatori, continueremo in questo obiettivo perché Atrani sia viatico di successo per questi giovani talenti che hanno bisogno di un sostegno per lanciarsi verso il proprio futuro”. Per il consigliere delegato Giuseppe Pisacane, fondamentale valorizzare gli artisti che con sacrificio e competenze garantiscano qualità allo spettacolo in Italia e nel mondo. “Il lavoro straordinario di questi giovani è stata una carica di energia, da attore teatrale e cinematografico conosco cosa significa lavorare in questo settore e quanto coraggio e dedizione sono necessari per ottenere i giusti riconoscimenti, Da amministratore non possiamo che continuare negli obiettivi auspicati di sostenere queste nuove generazioni di artisti”.

Entusiasti i giovani premiati che si sono esibiti, eseguendo celebri colonne sonore, composte da Morricone per tanti film di successo internazionale. La giuria tecnica composta dal direttore artistico Colomba Capriglione, che è anche docente di direzione di coro e composizione corale al Conservatorio di Frosinone, il maestro Federico Mileo, con la partecipazione anche del maestro Giancarlo Amorelli, ha premiato i finalisti che hanno eseguito un vasto il repertorio, con l’esecuzione di C’era una volta il west, Nuovo Cinema Paradiso, Totò e Alfredo, Deborah’s Theme, C’era una volta in America, The Mission, Gabriel’s Oboe, Malena, Nocturne with no moon, Playing Love, Giù la testa, La Califfa, Love Affair, Metti una sera a cena, Estasi dell’oro, Here’s to you, Il cielo in una stanza, C’era un ragazzo, Il mondo, Se telefonando, La solitudine. Ad eseguirle, al sassofono: Andrea Bruni e Antonio Jarell Saylors. Al pianoforte: Antonella Di Lauro, Francesco Lombardi, Federico Mileo e Giuliano Grella. Al violoncello: Giorgia Quattrociocchi e Hanna Moiseieva. Al violino: Giovanna Moro, Angela Musco. Al flauto: Miriam Borelli. Al sax: Vittorio Bruni. Le voci coinvolte sono: il mezzosoprano Deborah Castrichella, il soprano Viviana Battista, il baritono Michele Migliori e il cantante Bartolo Valerio. Conferiti anche riconoscimenti dalla stampa, con la giuria coordinata dal giornalista Pippo Della Corte. A condurre la serata i giornalisti Carla Schiavo e Agostino Ingenito. Previste le prime sessioni del concorso nell’autunno con un prologo che accompagnerà poi le fasi finali previste in estate 2025 ad Atrani. “Ringraziamo l’amministrazione comunale per questo progetto che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi – dichiarano gli organizzatori, con il maestro Colomba Capriglione, Federico Mileo e lo stesso Agostino Ingenito -L’obiettivo è trovare ulteriori sinergie per offrire occasioni ed opportunità ai tanti giovani talenti musicali e artistici italiani e stranieri per un settore che vive diverse difficoltà ma che è fondamentale veicolo della continuità della nostra cultura e sapere nel mondo”.