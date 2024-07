Annunciato il nuovo esecutivo in occasione del primo consiglio comunale. Non mancano scintille e disaccordo sui nomi

Al via i lavori della nuova amministrazione in piazza del Popolo dove, in mattinata, nel corso del primo consiglio comunale, è stata presentata alla stampa e ai cittadini la nuova giunta comunale. Confermate le anticipazioni che volevano tecnici esterni tra i banchi degli assessori. Nessuna nomina per gli eletti.

Comincia tra le scintille il primo consiglio comunale post elezioni con Antonio Gengaro che, insieme agli altri due consiglieri comunali d’opposizione Santoro e Bellizzi, abbandona l’aula in seguito alla nomina di quella che definisce una «Giunta impastata di stranieri».

La Nargi, rea per Gengaro di non ritenere all’altezza gli eletti dalla comunità, risponde richiamando all’ordine «È essenziale costituire una squadra di esperti e personalità provenienti dal mondo delle produzioni, delle università, della pubblica amministrazione e del management, per caratterizzare e definire questa nuova stagione amministrativa»

Tra le nomine più attese, acquisisce enorme significato quella di Marianna Mazza, designata come nuovo vicesindaco. «È una donna straordinaria, che negli ultimi cinque anni ha lavorato con dedizione e competenza - la elogia la nuova prima cittadina Laura Nargi – ha dimostrato una spiccata sensibilità e capacità di mediazione»

Riconfermato, inoltre, Ugo Maggio come presidente del consiglio comunale, coadiuvato da Antonio Aquino che, con 8 voti validi ricoprirà la carica di vicepresidente.

