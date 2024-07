Autonomia, raccolte centinaia di firme ai banchetti in via Scarlatti organizzati da Europa Verde

“Da cittadini forte volontà di fermare la riforma che spacca il Paese”

Successo per la raccolta firme contro l’autonomia differenziata organizzata da Europa Verde sabato mattina. Nei banchetti, allestiti in via Scarlatti, sono state raccolte centinaia di firme dai cittadini sui banchetti organizzati da Europa Verde, in via Scarlatti, contro la Riforma Calderoli.

“E’ un bottino di tutto rispetto, siamo soddisfatti. C’è stata un’importante partecipazione spontanea e consapevole da parte della cittadinanza, senza distinzione di età, ceto o professione. Tra i cittadini si respira una forte volontà di fermare la Riforma, confermata dal grande afflusso di napoletani che questa mattina, recandosi ai banchetti, ha sentito la necessità di esprimere la propria contrarietà al provvedimento che mira a impoverire e desertificare il Sud e a spaccare in due il Paese. Tutto questo ci spinge a proseguire nella raccolta firme e a fare ancora di più per dare voce e peso a quello che sembra essere una chiara volontà popolare”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, e Rino Nasti, consigliere della Municipalità V per Europa Verde.