E’ stata riattivata alle 6 di questa mattina la circolazione ferroviaria su uno dei due binari della linea Battipaglia – Sapri, a seguito dei lavori svolti da Rete Ferroviaria Italiana e dalle ditte appaltatrici senza sosta dalla sera di lunedì 22 luglio.

Continuano i lavori per riattivare anche l’altro binario nei pressi di Centola, nel Salernitano. Attività che permetteranno di riprendere la regolare circolazione ferroviaria nella giornata di domani, sabato 27 luglio.

Durante la giornata odierna, e fino al ripristino della piena capacità dell’infrastruttura, il programma dei treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrà subire ritardi, modifiche o cancellazioni.

I tecnici sono stati impegnati nella rimozione dei carri e dei container attraverso l’utilizzo di gru stradali, scavatori, camion gommati. Successivamente, terminati i rilievi dell’Autorità Giudiziaria, sono stati effettuati gli interventi di ripristino dei marciapiedi, dell’armamento, delle rotaie e delle traverse.

Per far fronte all’interruzione dovuta ai lavori, Trenitalia ha attivato un servizio di bus sostitutivi sia per i treni a lunga percorrenza sia per quelli regionali, così da assicurare i collegamenti fra le località cilentane. Potenziata anche l’assistenza e l’informazione ai viaggiatori nelle stazioni e attraverso comunicazioni via sms e data la possibilità di chiedere il rimborso integrale del biglietto o riprogrammarlo senza alcun costo aggiuntivo.