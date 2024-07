Bagnoli Irpino (Av) – Francesco Nardone porta l’esperienza Futuridea

Presentata al workshop ‘Il ruolo dei giovani nel futuro delle Aree Interne’

Francesco Nardone, Responsabile rapporti istituzionali di Futuridea, parteciperà lunedì prossimo presso il Villaggio Laceno di Bagnoli Irpino al workshop ‘Il ruolo dei giovani nel futuro delle Aree Interne’ organizzato dall’associazione Give Back – Giovani Aree Interne. Un momento di approfondimento che rientra all’interno del progetto Erasmus+ Ruralthon e che mira ad aumentare la consapevolezza dei giovani sulle risorse locali e sulle strategie di sviluppo sostenibile basate sul Rural Heritage, nonché a sensibilizzare i decision makers sulle difficoltà di accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani.

Come output dell’iniziativa è prevista una call to action per favorire la partecipazione dei giovani delle aree interne alla vita democratica.

“Ringrazio gli amici di Give Back – Giovani Aree Interne, che hanno portato il loro contributo anche all’evento che abbiamo organizzato qualche giorno fa a Benevento ‘Aree Interne tra realtà e rigenerazione’, – commenta Francesco Nardone – per l’ulteriore opportunità che ci danno nel confrontarci in maniera dinamica e creativa sullo sviluppo del territorio considerando anche prospettive di forme di innovazione sociale ed immaginando che un’altra realtà è possibile e scommettendo sull’innovazione e la sostenibilità. Dobbiamo fare di tutto perchè i giovani possano rimanere, – conclude Nardone – altrimenti non ci sarà futuro per le aree interne. E come Futuridea stiamo lavorando da tempo in questa direzione”.