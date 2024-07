Questa collaborazione mette a disposizione il nostro expertise per creare soluzioni digitali innovative”

Culturatela, startup CultTech che innova il mondo della cultura con AI e Big Data mettendo a disposizione di pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati un portale della cultura all-in-one, è partner tecnologico di RDS Summer Festival, un viaggio musicale itinerante – organizzato da RDS 100% Grandi Successi, Entertainement Company italiana nonché emittente radiofonica e televisiva, che porta sui palchi di alcune delle più belle località italiane gli artisti più amati del momento, con sei tappe in sei diverse città: Senigallia, Pescara, Barletta, Messina, Palmi e Rimini.

In particolare, la tech company ha supportato RDS nella strategia di lead generation sviluppando il sistema di prenotazione e accreditamento all’evento, oltre che curando la realizzazione del sito ufficiale. Siglando questo accordo, Culturatela ribadisce l’importanza di sostenere la digitalizzazione e l’innovazione nel settore degli eventi culturali e musicali. L’azienda, da sempre, è impegnata a offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia per migliorare l’esperienza degli utenti e aumentare l’accessibilità agli eventi culturali.

“Siamo entusiasti di essere stati scelti da un grande gruppo come RDS. Questa collaborazione rappresenta per noi un ulteriore step verso il nostro obiettivo: mettere a disposizione di sempre più realtà il nostro expertise per creare soluzioni digitali innovative e migliorare l’accessibilità e la fruizione degli eventi culturali,” afferma Vincenzo Paduano, CEO e co-founder di Culturatela. “Collaborare con Culturatela come partner tecnologico è stato stimolante” afferma Danilo Bove, Digital Content Director di RDS. “Stiamo lavorando sempre più spesso con startup promettenti in modalità open innovation, mettendo a disposizione il nostro know-how come volano di sviluppo in grado di accelerare il rilascio sul mercato di nuove soluzioni”.

Tra gli artisti presenti al RDS Summer Festival: Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benjamin Ingrosso, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Merk & Kremont, Mr.Rain, Negramaro, Noemi, Olly, Paola & Chiara, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, SLF, Sophie and The Giants, The Kolors, Tiromancino, Tony Effe, Vale LP.

La partecipazione è gratuita, la prenotazione è effettuabile al seguente link:

www.rdssummerfestival.it