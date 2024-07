"Serve una vera riforma"

Da poco più di un mese è nato online il Movimento Docenti Scuola ESP (Educazione Senza Prezzo), un’iniziativa aperta e inclusiva che riunisce docenti precari, di ruolo e aspiranti, associazioni, cittadini, esponenti di istituzioni, scienza e cultura. Obiettivo comune: rimettere al centro del dibattito nazionale la necessità di una profonda riforma della scuola e del sistema di reclutamento degli “operatori della cultura”.

Basta lucrare sulla formazione dei docenti! Per anni, la dignità professionale dei docenti è stata calpestata da una deriva speculativa nel mondo della scuola. La riforma del precedente Ministro dell’Istruzione Bianchi, recependo direttive europee, ha introdotto percorsi di formazione obbligatoria costosi e spesso privi di reale valore, trasformando i docenti in “bancomat” per Enti di Formazione pubblici e privati. Divisi non si vince! Le sigle sindacali, invece di difendere i diritti dei docenti, hanno avallato logiche di mercato che li impoveriscono e li svalutano.

Per questo nasce il Movimento Docenti Scuola ESP: per affermare che il valore dei docenti non può dipendere dal costo di corsi di formazione creati solo per fare profitto. Serve una scuola diversa! Il Movimento Docenti Scuola ESP propone la revisione dell’ordinanza sui corsi abilitanti: devono essere gratuiti, accessibili a tutti e valorizzare l’esperienza pregressa dei docenti. I vincitori di concorso non devono essere obbligati a frequentarli. I 24 CFU acquisiti devono essere riconosciuti e i futuri corsi integrati nei percorsi di laurea. Graduatorie di merito con scorrimento annuale: tutti i concorsi devono essere abilitanti e gli idonei devono ottenere un incarico. Creazione di una cabina di regia stabile per la scuola: per supportare le attività istituzionali sotto la responsabilità del Governo Nazionale. Retribuzione adeguata: gli insegnanti devono poter vivere dignitosamente del proprio lavoro. Revisione del sistema di assegnazione delle cattedre da GPS: basato su criteri di equità e coerenza.