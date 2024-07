Francesco Iovino, Consigliere Regionale della Campania: "Questo importante traguardo segna la conclusione di un lavoro iniziato con una mia interrogazione nell'aprile 2023"

Questo importante traguardo segna la conclusione di un lavoro iniziato con una mia interrogazione nell’aprile 2023, come documentato nel video che segue, volto alla stabilizzazione di diverse figure professionali. Questi professionisti, tra cui logopedisti, operatori informatici, assistenti sociali, sociologi, neuropsicomotricisti, educatori professionali, nutrizionisti, fisioterapisti, ostetriche ed infermieri, vedono finalmente riconosciuti i loro meriti e la loro professionalità per un lavoro svolto con dedizione dal 2018.

Questi operatori sono stati e continuano ad essere fondamentali nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Durante la pandemia da Covid-19, il loro contributo è stato prezioso per affrontare e contrastare la diffusione del virus. Grazie ai provvedimenti della Giunta Regionale, hanno finalmente ottenuto la tanto auspicata stabilizzazione.

La stabilizzazione, resa possibile da provvedimenti che stanno diventando un modello per altre amministrazioni regionali, risolve definitivamente il problema del precariato, garantendo continuità e sicurezza ai servizi essenziali.

Il mio ringraziamento va al gruppo consiliare di Italia Viva e soprattutto all’amministrazione regionale per aver saputo valorizzare le nostre indicazioni e per la prontezza nell’accogliere le proposte di stabilizzazione. La collaborazione tra le istituzioni ha permesso di raggiungere questo significativo risultato, che rappresenta un passo avanti importante per la sanità campana.