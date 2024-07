La manifestazione, svoltasi il 13 e 14 luglio scorsi nel suggestivo borgo irpino, ha registrato un’affluenza record

Passerà agli annali l’edizione 2024 della ‘Festa dei Fichi’ di San Mango sul Calore che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori provenienti non solo dalla provincia di Avellino, ma da ogni parte della Campania. La manifestazione, svoltasi il 13 e 14 luglio scorsi nel suggestivo borgo irpino, ha registrato un’affluenza record, confermandosi come un evento di rilievo per la promozione dei prodotti tipici e del territorio irpino.

Il Sindaco di San Mango sul Calore, Teodoro Boccuzzi, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti: “La Festa dei Fichi ha sempre raccolto una partecipazione più che significativa, ma quest’anno siamo andati al di là delle aspettative. Siamo estremamente soddisfatti, non solo per il successo della manifestazione in sé, ma soprattutto per aver fatto un passo avanti in termini di valorizzazione dei nostri prodotti più pregiati e per aver fatto conoscere di più la bellezza e la ricchezza del nostro borgo. Manifestazioni come questa – ha aggiunto il Primo cittadino – sono fondamentali per promuovere la nostra cultura e le nostre tradizioni e danno un contributo all’economia locale.”

“L’evento – ha osservato poi Boccuzzi – ha messo in luce la capacità di San Mango sul Calore di organizzare manifestazioni di alta qualità, attirando l’attenzione dei visitatori su una realtà spesso poco conosciuta, ma ricca di storia, cultura e sapori autentici. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno e dedizione per la riuscita della festa, in particolare l’Amministrazione comunale, il Consigliere regionale, Enzo Alaia, che assicura sempre il suo supporto alla comunità di San Mango, la Grid Agency, che ha diretto l’evento, le aziende del posto, che hanno partecipato con i loro prodotti, tutte le associazioni e i preziosissimi volontari della Misericordia che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento. Il successo di questa edizione è un segno tangibile del valore delle nostre tradizioni e della forza della nostra comunità. Continueremo a investire in eventi e iniziative che – ha concluso Boccuzzi – possano promuovere il nostro territorio e sostenere la crescita dell’intera comunità.”