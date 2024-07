"Meglio guardare al futuro con seria programmazione per colmare carenze"

«L’emendamento al decreto finalizzato al taglio delle liste di attesa, in cui su base volontaria si vuole dare la possibilità a tutti gli operatori sanitari di rimanere in servizio fino a 70 anni e ai medici fino a 72, è un mero provvedimento tampone», dichiara in una nota il segretario nazionale UGL Salute, Gianluca Giuliano.

«Secondo la Corte dei Conti in Italia mancano 65.000 infermieri e la presentazione di un provvedimento del genere – continua il sindacalista – non può che mostrare, ancora una volta, quanto sia grave la situazione di carenza strutturale degli organici nei nostri nosocomi».

«Certamente allungare l’età di servizio dei professionisti sanitari o cercare di reclutarne costantemente all’estero in India o in America Latina non sono soluzioni che guardano al futuro. Programmare per far sì che il SSN torni ad essere attrattivo è, invece, l’unica via d’uscita».