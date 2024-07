Un fine settimana sportivo

Due appuntamenti sportivi in questo fine settimana a Grottaminarda accomunati non solo dalla location, lo stadio Comunale “Massimo Romano”, ma anche dalla collaborazione dello stesso gruppo di persone animate dal senso di appartenenza per la propria comunità e dall’amore per lo sport che aggrega:

domani, venerdì 12 luglio, la finalissima del Torneo Rionale Città di Grottaminarda e sabato 13 luglio, il Galà di Kick Boxing dilettantistico.

Arriva dunque al termine l’ottava edizione del “Torneo Rionale Città di Grottaminarda”, iniziato l’11 giugno 2024. Edizione che ha visto la partecipazione di tutti e 12 i Rioni: Parco Sciarappa, Bosco, Contrada Piani, FC Grotta Centro, Atletico Fontanelle, Bressure United, IACP, Carpignano, Rione Dante, Cappelluzza Tratturo, US Condotto e Largo Mercato (vedi foto).

La finalissima vedrà in campo a contendersi il trofeo, US Condotto e Rione Dante. L’US Condotto con i suoi 5 titoli in bacheca non ha mai perso una finale, il Rione Dante invece è alla sua prima storica finale (della nuova formula del Torneo, avendo vinto l’edizione del 1978) dopo aver collezionato diversi 3° posti. La serata inizierà intorno alle 20:00 con la finale per 3° e 4° posto che si disputerà tra l’Atletico Fontanelle (finalista dello scorso anno) e il Parco Sciarappa (vincitrici delle ultime 2 edizioni). Prima della finalissima ci sarà uno spettacolo di danza a cura della ASD Let’s Dance Studio di Marianna e Dalila Grillo e Cristian Perillo. La serata si concluderà con la consegna di vari premi e targhe come ad esempio Miglior Giocatore, Miglior Portiere, Miglior Under e Miglior Over (tutti votati dai rappresentati dei singoli Rioni e da una giuria composta dai membri dell’organizzazione). Si potrà quindi godere, tutti insieme, di uno spettacolo sia calcistico che artistico.

Sabato 13 luglio a partire dalle 19:30 poi, sempre presso lo Stadio Comunale “Massimo Romano” si terrà il Galà di Kick Boxing dilettantistico.

Cave Fight 1 è il primo evento di sport da ring organizzato dal Maestro Giuseppe Ciampa e dal Direttore Tecnico Michele Ranucci della scuola Kick Boxing Club Avellino con sede a Grottaminarda, in collaborazione con il Torneo Rionale Città di Grottaminarda.

Sotto la supervisione del Presidente Regionale Gianni Di Bernardo, sarà possibile vedere più di 40 atleti, provenienti da tutto il Sud Italia, confrontarsi per mantenere attive le prestazioni finora acquisite e dimostrare la presenza sul territorio.

Uno sport sempre più praticato da tutte le fasce di età. Dai bambini che si approcciano a quello che è un propedeutico per le arti marziali fino ad arrivare agli atleti più evoluti, gli agonisti.

Dunque anche quella di sabato sarà una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.