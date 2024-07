Spettacolo teatrale SesSonRose di Test Teatro Stage al Teatro De Simone di Benevento

Lo spettacolo, in un turbinio multicolore di personaggi e situazioni dal ritmo incalzante, invita a riflettere sui rapporti sentimentali e di coppia

Sabato 13 Luglio alle ore 21:00, al Teatro De Simone di Benevento, andrà in scena “SesSonRose…l’amore è nell’aria”, il nuovo spettacolo prodotto da TeSt-TeatroStage, il Laboratorio di Recitazione e Sperimentazione Teatrale curato da Monica Carbini, che conclude così in bellezza il suo secondo anno di attività di formazione e produzione teatrale nella città di Benevento, prima della ripartenza autunnale.

L’evento, a ingresso gratuito, ospitato nel prestigioso Teatro De Simone che, da pochissimo, è stato ribattezzato con il suo nome originario, De La Salle, si pregia del Patrocinio del Comune di Benevento e allo spettacolo sarà presente il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

Come tutte le produzioni di Test Teatro Stage, anche lo spettacolo “SesSonRose” che andrà in scena sabato sera, è frutto di un approfondito lavoro attoriale individuale e allo stesso tempo di una grande collaborazione corale che vede le attrici coinvolte anche nella ricerca e nell’elaborazione dei testi, alcuni dei quali interamente scritti e composti da loro, nella drammaturgia e nella scelta e preparazione dei costumi e delle scene. La regia è sempre di Monica Carbini.

Lo spettacolo, in un turbinio multicolore di personaggi e situazioni dal ritmo incalzante, invita a riflettere, volta per volta con distacco, ironia, sensualità, trasporto o spietata oggettività, sui rapporti sentimentali e di coppia, sull’amore e le relazioni, aprendo piccole finestre sulle diverse epoche e società, attraverso la storia dell’umanità, attingendo alla memoria universale della letteratura, della poesia, teatrale e non, dai greci a Dante, dal Seicento al Novecento, fino ai giorni nostri, adattando e filtrando il tutto da un punto di vista prettamente femminile in una liberissima quanto sorprendente, modernissima rivisitazione-rilettura dei più celebri classici per arrivare fino a noi e all’attualità più dolorosa.

Queste le brave interpreti che si esibiranno al Teatro De Simone (ribattezzato De La Salle): Mariapia Boffa, Francesca Bozzella, Alessandra De Figlio, Emma Di Maria, Antonella La Frazia, Sofia Romolo, Marialuisa Russo e Annachiara Serino.

La stagione che va concludendosi per allievi e allieve del Test-TeatroStage è stata ricchissima di iniziative e ha raccolto ottimi risultati grazie ad alcune performance e reading aperti al pubblico, svoltisi tra ottobre e dicembre e alla nuova rassegna denominata Rapsodie, con eventi e spettacoli a cadenza mensile, promossa in collaborazione con Accademia di S.Sofia e dipanatasi tra febbraio e maggio 2024, sempre sotto la direzione artistica di M. Carbini. Oltre ad artisti di rilevanza nazionale e internazionale, all’interno di questa rassegna, si sono distinti particolarmente anche le attrici e gli attori del laboratorio, con proposte singole personali e con lo spettacolo corale, dedicato a tutte le donne, Legittima Indifesa.

Oltre alla doverosa e sentita riconoscenza al Comune di Benevento e al Sindaco Clemente Mastella per lo spettacolo di sabato, Monica Carbini rivolge un particolare ringraziamento all’ Accademia di Santa Sofia per aver ospitato le attività di Test Teatro in questi due anni.

Ricordiamo che lo spettacolo “SesSonRose” ha ingresso libero e inizierà alle ore 21.00. Il Teatro De Simone (ribattezzato De La Salle) si trova in centro a Benevento, in via Franco Niccolò 18.

Per informazioni chiamare o inviare messaggi whatsapp al numero 348 3736087. TeSt – TeatroStage è su Facebook e Instagram.