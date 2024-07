Arturo Cavaliere il più votato

Roma , 10 luglio – Si sono svolte nel week end le elezioni del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, indirizzate a definire la governance della società scientifica per il periodo 2024-2028.

Sono risultati eletti per il Consiglio Direttivo: Arturo Cavaliere (602 voti), Ugo Trama (425), Emanuela Omodeo Sale (368), Alessandra Mecozzi (355), Barbara Meini (315), Filippo Urso (315), Adriano Vercellone (311), Davide Zanon (311), Barbara Rebesco(296). Per il Collegio dei Probiviri sono risultati eletti: Silvia Adami, Maria Galdo e Loredana Scoccia. Risultano poi eletti per il Collegio dei Sindaci: Piera Polidori, Maria Ernestina Faggiano, con Stefania Arciello e Roberto Langella come supplenti. Salvatore Calcagno risulta infine eletto nel Collegio dei Sindaci come revisore contabile. Il presidente uscente, Arturo Cavaliere, è stato il più votato con 602 preferenze, con il Lazio in testa tra le regioni per affluenza al Voto con il 92,70 % dei voti espressi dagli aventi diritto sul territorio regionale.