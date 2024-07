La delega disabilità conferita alla neo nominata assessore Lucia Pescatore, da sempre sensibile alla tematica

Il M.I.D., guidato in Campania dal coordinatore Giovanni esposito, plaude alla neo riconfermata amministrazione comunale di Mercogliano guidata dal sindaco Avvocato vittorio D’Alessio per aver dimostrato ancora una volta la sua vicinanza e sensibilità alle problematiche dei cittadini con disabilità residenti sul territorio, conferendo la delega disabilità alla neo nominata assessore Lucia Pescatore sensibile alla tematica e da sempre schierata al fianco dei più deboli alla quale formuliamo i nostri auguri e le nostre congratulazioni per l’impegno che metterà in campo.

Esposito, il quale in questi ultimi cinque anni dalla comunità di Mercogliano ha sempre trovato disponibilità e accoglienza ma soprattutto ampia collaborazione partendo dalla locale pro loco della quale è più che onorato di far parte, si dice pronto a dialogare e collaborare a stretto contatto con l’assessorato disabilità per quanto riguarda le questioni relative ai problemi dei cittadini con disabilità sul territorio mercoglianese proiettato nel futuro rispetto al miglioramento della qualità di vita degli stessi.