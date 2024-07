Fortunatamente non si registrano feriti né danni ad abitazioni

Poco fa, a Luogosano, per cause corso accertamento, si è sviluppato un incendio immediatamente domato grazie all’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e dei Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno interessato un’area boschiva a ridosso di Via Torone.

Fortunatamente non si registrano feriti né danni ad abitazioni.